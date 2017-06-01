Запущен энергоблок №2 Змиевской ТЭС, - Гройсман

В четверг, первого июня, был запущен энергоблок номер 2 Змиевской тепловой электростанции.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, в настоящее время работа энергоблока №2 Змиевской ТЭС осуществляется в штатном режиме.
Также глава правительсва Украины подчеркнул, что соответствующий энергоблок работает на газовом угле.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее энергоблок номер четыре Запорожской АЭС был отключен от энергосети.Блок отключили согласно заявке с целью устранения неплотности газовой системы турбогенератора.