14:20 01.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Запущен энергоблок №2 Змиевской ТЭС, - Гройсман

В четверг, первого июня, был запущен энергоблок номер 2 Змиевской тепловой электростанции. 

Запущен энергоблок №2 Змиевской ТЭС, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, в настоящее время работа энергоблока №2 Змиевской ТЭС осуществляется в штатном режиме.

Также глава правительсва Украины подчеркнул, что соответствующий энергоблок работает на газовом угле.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее энергоблок номер четыре Запорожской АЭС был отключен от энергосети.Блок отключили согласно заявке с целью устранения неплотности газовой системы турбогенератора.


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