Запущен энергоблок №2 Змиевской ТЭС, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, в настоящее время работа энергоблока №2 Змиевской ТЭС осуществляется в штатном режиме.

Также глава правительсва Украины подчеркнул, что соответствующий энергоблок работает на газовом угле.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее энергоблок номер четыре Запорожской АЭС был отключен от энергосети.Блок отключили согласно заявке с целью устранения неплотности газовой системы турбогенератора.