Запасы газа в хранилищах увеличились на 9% - Минэнергоугля

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Таким образом, это на 9% больше голобуго топлива, чем на аналогичный период 2016 года.

Тем не менее за прошедшие сутки с ПХГ Украины было отобрано 71,47 млн куб. м газа.

При этом в течение суток в нашу страну поступило из Словакии 32,00 млн куб. м, из Польши - 4,44 млн куб. м, из Венгрии - 11,56 млн куб. м газа.

На данный момент украинские ПХГ заполнены на 32%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедший календарный год с оккупированных территорий вывозился преимущественно каменный уголь. В 2016 году с Донбасса в Украину было доставлено 11,8 миллиона тонн угля и 1,3 тысячи тонн кокса.