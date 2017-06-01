04:00 01.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за год сократила количество отходов

В стране примерно 97 процентов отходов приходится на сферу промышленности.

Украина за год сократила количество отходов

Так, известно о том, что в стране число промышленных, а также хозяйственных отходов (без учета территории Крыма, а также Севастополя и мест, где проводится АТО, в 2016-ом году было равно 296 миллиона тонн.

Это - примерно на пять процентов меньше, чем было зафиксировано еще в 2015 году. Эти сведения распространила Госслужба статистики. Известно также о том, что количество отходов высокого уровня опасности 14 процентов возросло и составляет 2,3 тыс. тонн, а также второго класса - на 0,9 процента.

Как сообщал УРА-Информ, свалка отходов быта горела недавно около н.п. Полтава.


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