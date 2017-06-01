Украина сняла первые деньги с "Газпрома" в рамках штрафа АМКУ, - Петренко

Был разработан абсолютно легальный механизмы взыскания средств, а также другого имущества по данной компании, в том числе через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами. Об этом рассказал журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, уже сейчас арестовано имущество "Газпрома", которое находится на территории Украины. Речь идет об акциях компании, которые находятся на территории Украины, - пояснил министр, добавив, что в ближайшее время будут опубликован результат в цифрах и он будут приятен.

Вместе с тем Петренко заверил, что Украина на этом не остановится, понимая, что, конечно, активов на 172 миллиардов гривен на территории Украины нет. Поэтому мы будет ставить вопрос о выполнении украинских решений, и в будущем международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности, - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 апреля Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 миллиардов гривен штрафа и пени с российской компании "Газпром".