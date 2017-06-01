Украина должна провести основные реформы до середины лета 2018 года, - Хан

Это те реформы, которые предусмотрены в Национальной экономической стратегии до 2020 года. Об этом в четверг, 1 июня, на пресс-конференции заявил комиссар Европейского союза по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

По его словам, Украине нужно и в дальнейшем придерживаться этой динамики реформ и ускорить их внедрение. В частности это, касается приоритетов, таких как медицинская реформа, пенсионная реформа, приватизация, земельная реформа, - отметил он, добавив, что эти реформы не очень популярны, но здесь также необходимо найти решение и я верю в то, что власть Украины сможет найти приемлемые решения.

Граждане стран-членов ЕС, особенно те, которые являются соседями Украины ожидают и дальнейших шагов на этом пути от Украины, поскольку она "только в начале этого процесса", - пояснил Хан, заверив, что он лично более чем решительно настроен и мотивирован на то, чтобы помогать Украине на их пути в ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 1 июня, провел встречу с комиссаром Европейского союза по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.