Цена нефти Brent поднялась выше 51 доллара за баррель

В четверг, 1 июня 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялаиь выше отметки в 51 доллар за баррель.
Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 08:22 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,20 доллар за баррель.
Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,43% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,79 доллара за баррель. В свою очередь цена на нефть прибавилась к 0,97%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость нефти североморской марки Brent в среду утром выросли в цене до 54 доллара за баррель.