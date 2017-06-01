08:39 01.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100167024:labazovych

Цена нефти Brent поднялась выше 51 доллара за баррель

В четверг, 1 июня 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялаиь выше отметки в 51 доллар за баррель.
 

Цена нефти Brent поднялась выше 51 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:22 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,20 доллар за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,43% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,79 доллара за баррель. В свою очередь цена на нефть прибавилась к 0,97%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость нефти североморской марки Brent в среду утром выросли в цене до 54 доллара за баррель.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив