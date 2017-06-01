Нацбанк на четверг укрепил курс гривны

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 июня 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2631,0335 грн;
100 евро - 2952,2827 грн;
10 российских рублей - 4,6413 грн.
При этом регулятор установил на 1 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1069,836976;
Серебро - 14.632189;
Платина - 814,218216;
Палладий - 660,863897.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 31 мая, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2635,2778 грн;
100 евро - 2944,3959 грн;
10 российских рублей - 4,6628 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%.
Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы.
Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.