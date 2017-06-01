Наличный доллар в четверг понизился до 26,36 гривен

Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,36 гривен, а евро можно купить по 29,64 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40-26,20, продажи 26,25-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1321, продажи - 26,3564 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,32, продажи - 29,40-30,13 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,1073, продажи - 29,6381 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,530-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,288, продажи - 4,696 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 31 мая, наличный доллар понизился на шесть копеек. Наличный евро немного повысился. Таким образом вчера доллар продавался по 26,37 гривен, а евро можно было купить по 29,55 гривен.