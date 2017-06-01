Mail.Ru закрывает офисы компании в Украине

Такое решение принято из-за санкций против ряда российских сайтов и компаний, введенных СНБО. Об этом в четверг, 1 июня, заявил генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Он также заверил, что это беспрецедентный шаг и компания будет делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями. Вместе с тем он отметил, что украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку, потому компания не ожидает негативного влияния ограничительных мер на свои финансовые показатели.

При этом он предложил украинца, которое работали в компании работу в российских офисах, добавив, что наличие представительств теряет смысл с учетом санкций, введенных Украиной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников".