17:29 01.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал повышение пенсий для девяти миллионов пенсионеров

Украинская пенсионная реформа вскоре даст возможность поднять пенсионные выплаты девяти миллионам пенсионеров.

Гройсман анонсировал повышение пенсий для девяти миллионов пенсионеров

Такое заявление первого июня сделал глава украинского правительства Владимир Гройсман – на церемонии открытия ж/д перегона от Камыш-Зари до Волновахи, что на Донетчине. Эти сведения распространил Правительственный портал.

Так, ранее предлагаемый правительством проект реформирования пенсионной системы предполагает осовременивание пенсий начиная с октября 2017-го года, а также предусмотрен перевод процесса в режим автоматически - в дальнейшем. В 2017-ом же году пенсии будут повышены для сразу девяти миллионов пенсионеров.

Как сообщал УРА-Информ, в январе месяце в Украине в 2017-ом году пенсии планируют пересчитать дважды.


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