Гройсман анонсировал повышение пенсий для девяти миллионов пенсионеров

Такое заявление первого июня сделал глава украинского правительства Владимир Гройсман – на церемонии открытия ж/д перегона от Камыш-Зари до Волновахи, что на Донетчине. Эти сведения распространил Правительственный портал.

Так, ранее предлагаемый правительством проект реформирования пенсионной системы предполагает осовременивание пенсий начиная с октября 2017-го года, а также предусмотрен перевод процесса в режим автоматически - в дальнейшем. В 2017-ом же году пенсии будут повышены для сразу девяти миллионов пенсионеров.

Как сообщал УРА-Информ, в январе месяце в Украине в 2017-ом году пенсии планируют пересчитать дважды.