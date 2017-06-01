Арабские инвесторы отсудили у "Укргазвидобування" 231,6 млн грн

По словам президента ООО "Арабский энергетический альянс" господина РаидаБу Хамсина, сложившаяся ситуация обусловлена недобросовестной работой предыдущего руководства госкомпании.

Углеводороды, компенсации стоимости которых потребовала компания "Арабский энергетичний альянс" были добыты в 2012 году в рамках договора о совместной деятельности. Однако, по сообщению компании, ПАТ "Укргазвидобування" своевременно не передала их на баланс СД и таким образом присвоила совместное имущество, хотя после этого совместная деятельность успешно проводилась вплоть до мая 2014 года, когда истек срок его действия. ПАТ "Укргазвидобування" так и не выполнило судебные решения 2013 года, которые остаются в силе на сегодняшний день, о передаче этих ресурсов, и проигнорировало исполнительное производство, открытое для реализации этого решения. В суде представители ПАТ "Укргазвидобування" признают, что указанные объемы, которые являются совместной собственностью, они уже реализовали самостоятельно, лишив участников законной прибыли. При этом они понимают, что договор о совместной деятельности уже закончился, а значит передача углеводородов оператору для реализации в интересах СД уже невозможна, и вместе с тем отказываются компенсировать АЭА стоимость части присвоенного совместного имущества.

"Не наша компания пытается завладеть средствами ПАТ "Укргазвидобування", а эта государственная компания присвоила наше имущество и 4 года отказывалась его вернуть, игнорируя законы и решения судов", - подчеркивает РаидБу Хамсин.

Он также отметил, что сочувствует руководству ПАТ "Укргазвидобування" в связи с необходимостью списания денежных средств, необходимых для осуществления производственной деятельности, но подчеркнул, что эти долги – наследие недобросовестных действий предыдущего руководства этой государственной компании по отношению к своим партнерам.

"Мы приветствуем решение суда, которое показывает, что судебная система в Украине является независимой, как это принято в международной практике, и что в связи с завершением процесса подписания Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС, в стране все больше будут действовать международные стандарты. И в заключение хочу отметить, что мы уважаем и поддерживаем деятельность нового руководства ПАТ "Укргазвидобування" и готовы к разным формам сотрудничества, таким как участие в совместных проектах, соглашениях о распределении продукции и т.п", - поясняетг-н РаидБу Хамсин.

Ранее ПАТ "Укргазвидобування" заявило о попытке ООО "Арабский энергетический альянс" завладеть средствами компании в размере 231 600 000 грн, что может повредить производственной деятельности крупнейшего газодобывающего предприятия Украины.