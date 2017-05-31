В среду в Стокгольме озвучат решение по делу "Нафтогаза" и "Газпрома" - МИД

Лучшим для Украины решением будет отмена принципа "бери или плати". Об этом в эфире одного из украинских телеканалом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, решение не будет сразу публичным. То есть это большой задел, это более 500 страниц, это тот анализ, который провел арбитраж, а резолютивная часть - это только итог. Сегодня он будет озвучен и выведено какую формулу, которая затем будет использоваться для подсчета, - пояснила она, добавив, что будет дано определенное время сторонам для того, чтобы сделать эти подсчеты вместе, будут определены эксперты, а потом, если стороны не придут к общему мнению что кому кто виноват.

Для Украина трактовка, навязанная Россией, наиболее тягостное. Несмотря на то, что контракт предусматривает и просмотр, и пересмотр цены, и все другие вещи мы надеемся, что благодаря сегодняшнему решению это будет сделано, - отметила замминистра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сумма исковых требований НАК" Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже составляют около 50 миллиардов долларов.