Украинцы в апреле оплатили электроэнергию на 82,7%

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Как отмечается, на конец апреля 2017 года задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 8,6 млрд грн.

В свою очередь за газоснабжение - 5,7 млрд грн, а за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 2,7 млрд грн.

При этом в ведомстве подчеркнули, что долги в прошлом месяце состовили за централизованное водоснабжение и водоотведение - 1,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн, за электроэнергию - 3,8 млрд грн, добавили в ведомстве.

Кроме того, на одного владельца лицевого счета в апреле 2017 года за жилищно-коммунальные услуги составили 734,7 грн.

Стоить отметить, что в январе 2017 года было заключено 14,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 80,2 млн грн.

Тем временем сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 41,6 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в начале нынешнего года 200 домов нашей страны установили себе солнечные панели.