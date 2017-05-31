Украина накопила в ПХГ 9,9 млрд куб. м газа

Соответствующие сведения передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

Согласно полученным недавно сведениям – в течение суток закачать удалось примерно 57,06 млн куб. м газа. При этом за сутки было отобрано 0,01 млн куб. м газа.

Таким образом, в Украину поступило из Словакии 32,00 млн куб. м, из Польши - 3,57 млн куб. м, из Венгрии - 11,79 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 32%.

Также добавим, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее объем в хранилищах нашего государства газа составило примерно 9,39 миллиарда кубометров.