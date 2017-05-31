Украина экспортировала сыра почти на 8,5 млн долл.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Согласно недавно полученным данным, наша страна экспортировала в Казахстан сыра на 4,1 млн долл. Кроме того, в Республику Молдова - на 2,3 млн долл., в Египет - на 997 тыс. долл., в другие страны - на 985 тыс. долл.

Таким образом, за отчетный период Украина импортировала сыра на 12,3 млн долл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2017-го года наша страна отправила на экспорт сливочное масло примерно на 20 миллионов долларов. При этом известно, что производители Украины сейчас поставляет в Евросоюз продукцию, которая более высокого качества, чем поставляется на внутренний рынок.