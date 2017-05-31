Стокгольмский суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по принципу "бери или плати"

Как сообщает пресс-службы "Нафтогаза" на своей страничке в Facebook, суд принял решение относительно принципа take or pay в пользу Украины.

Продолжение следует, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль отметила, что решение не будет сразу публичным. То есть это большой задел, это более 500 страниц, это тот анализ, который провел арбитраж, а резолютивная часть - это только итог.

Сегодня он будет озвучен и выведено какую формулу, которая затем будет использоваться для подсчета, - пояснила она, добавив, что будет дано определенное время сторонам для того, чтобы сделать эти подсчеты вместе, будут определены эксперты, а потом, если стороны не придут к общему мнению что кому кто виноват.