С начала 2017 года в Украине выполнено строительных работ на 20 миллиардов гривен

Эти данные – за период с января по апрель 2017-го. Эти сведения распространили в Госслужбе статистики. Согласно этой информации – объем работ в строительной сфере, в частности, в сфере возведения домов, проведен на сумму 11 миллиардов гривен. Жилых зданий построено на шесть миллиардов гривен. Нежилых – на пять миллиардов гривен.

Эти сведения – не учитывая оккупированных территорий Крыма и восточной части страны. Согласно мнениям специалистов – развитие стройсферы – это способ выйти из кризиса в сфере экономики.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман предлагал наращивать финансирование строительства автодорог.