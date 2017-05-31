17:04 31.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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При ремонте дорог стали меньше воровать, - Омелян

Министр украинской инфраструктуры В. Омелян уверен в том, что при ремонте автодорог стали меньше воровать.

При ремонте дорог стали меньше воровать, - Омелян

Так, в ходе ремонта и строительства автодорог воровать начали гораздо меньше. Про это сообщил В. Омелян в рамках одного из интервью для СМИ. Воруют теперь впятеро меньше – подчеркнул министр. То есть – разворовывают около 5-10 процентов средств, но уже не 50 процентов, как было до этого.

Есть сейчас также и завышение цены некоторых работ. Некоторые регионы выглядят не слишком красиво в этом смысле. И поясняют они это разным. Например, если строится 200 километров дорог, то разница имеется – это 18 сантиметров асфальта или же 17,5 сантиметров – отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, от графика ремонта автодорог отстали пять областей.


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