При ремонте дорог стали меньше воровать, - Омелян

Так, в ходе ремонта и строительства автодорог воровать начали гораздо меньше. Про это сообщил В. Омелян в рамках одного из интервью для СМИ. Воруют теперь впятеро меньше – подчеркнул министр. То есть – разворовывают около 5-10 процентов средств, но уже не 50 процентов, как было до этого.

Есть сейчас также и завышение цены некоторых работ. Некоторые регионы выглядят не слишком красиво в этом смысле. И поясняют они это разным. Например, если строится 200 километров дорог, то разница имеется – это 18 сантиметров асфальта или же 17,5 сантиметров – отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, от графика ремонта автодорог отстали пять областей.