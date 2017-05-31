15:35 31.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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От графика ремонта дорог отстают пять регионов, - Гройсман

Глава украинского правительства В. Гройсман распорядился касательно проведения совещания при участии дорожников.

От графика ремонта дорог отстают пять регионов, - Гройсман

Так, вскоре должно быть проведено совещание – при участии представителей Служб автодорог – именно тех пяти областей, которые сейчас отстали от графика проведения дорожного ремонта. Про это сообщил сегодня на правительственном заседании В. Гройсман.

Согласно его словам – сейчас имеется пять отстающих от графика ремонта дорог регионов. Это – Запорожский регион, Николаевщина, Киевщина, а также Луганская область и Закарпатская. Уже приглашены дорожники этих регионов для выяснения всех обстоятельств – добавил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также сообщил о направлении на дорожные работы 5,6 миллиарда гривен.


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