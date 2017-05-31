Нацбанк на среду укрепил курс гривны

Национальный банк Украины установил на среду, 31 мая 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2635,2778 грн;
100 евро - 2944,3959 грн;
10 российских рублей - 4,6628 грн.
При этом регулятор установил на 31 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото — 1073,251996;
Серебро — 14,668616;
Платина — 815,299928;
Палладий — 661,741869.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 30 мая, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2638,7789 грн;
100 евро - 2952,2658 грн;
10 российских рублей - 4,6531 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%.
Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы.
Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.