Гройсман намерен посетить все области и проверить качество дорожных работ

Глава правительства будет проверять лично качество дорожных работ и эффективность использования бюджетных средств. Как сообщает "Урядовый портал", которые цитирует словам премьера, Гройсман намерен объехать абсолютно все дороги во всех областях.

Я каждую неделю выезжаю в ту или иную область - и на востоке, и на западе. В ближайшее время посещу и восток, и юг. Я владею ситуацией о том, что там происходит, - отметил глава правительства, добавив, что сегодня он побывал в трех областях: Львовской, Волынской и Тернопольской и это только начала

Очень много надо еще сделать, мы только начинаем, но уже есть объекты, которые строятся фундаментально. Я убежден в том, что при таком подходе за пять лет мы дадим совсем другое качество украинских дорог, - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман анонсировал очередную волну аудита дорожного хозяйства Украины.