Brent торгуется на уровне 51,59 долл. за баррель

Таким образом, по состоянию на 08:07 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,95 доллар за баррель.

Тем не менее это на 0,29% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,33 доллара за баррель, потеряв 0,66%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цена на нефть сегодня утром, восемнадцатого мая 2017 года, упала в цене до 52 доллара за баррель.