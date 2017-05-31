Brent торгуется на уровне 51,59 долл. за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent сегодня утром 31 мая 2017 года, торгуется ниже отметки в 52 доллара за баррель. Соответствующие данные были опубликованы из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 08:07 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,95 доллар за баррель.
Тем не менее это на 0,29% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,33 доллара за баррель, потеряв 0,66%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цена на нефть сегодня утром, восемнадцатого мая 2017 года, упала в цене до 52 доллара за баррель.