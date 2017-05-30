16:23 30.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине стали производить меньше коньяка

В нашей стране в течение апреля нынешнего года объемы выпуска коньяка сократились примерно на 30 процентов.

В Украине стали производить меньше коньяка

Так – объемы выпуска коньяка в апреле были сокращены до 0,164 миллиона дал. Эти сведения распространила Госслужба статистики - в представленном отчете по промпроизводству. Согласно этим данным – в течение января-апреля нынешнего года объемы производства коньяка возросли – примерно на 212 процентов, составив 0,653 миллиона дал.

А если сравнивать с показателем декабря 2016-го года, то коньяк в Украине стал дешевле на 2,8 процента. Теперь его стоимость в среднем – 88 гривен за литр.

Как сообщал УРА-Информ, мужчина вез из Одессы поддельный коньяк – 185 литров.


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