Украинские АЭС за сутки произвели 227,83 млн кВт-ч электроэнергии

За прошедшие сутки атомными станциями выработано 227,83 млн кВт-ч электроэнергии. Так, противопожарное, экологическое и радиационное состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
В настоящее время на атомных станциях Украины работают 11 из 15 энергоблоков.
Поскольку, четыре энергоблока находятся на выполнении среднего ремонта. Среди них, энергоблок №3 Запорожской АЭС, №5 Запорожской АЭС, №3 Южно-Украинской АЭС.
В свою очередь энергоблок №6 Запорожской АЭС проводит регламентные работы для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса №4.
При этом диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2880 МВт, РАЭС - 2775 МВт, ЮУАЭС - 1 840 МВт, ХАЭС - 2005 МВт.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в начале нынешнего года 200 домов нашей страны установили себе солнечные панели.