Украинские АЭС за сутки произвели 227,83 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

В настоящее время на атомных станциях Украины работают 11 из 15 энергоблоков.

Поскольку, четыре энергоблока находятся на выполнении среднего ремонта. Среди них, энергоблок №3 Запорожской АЭС, №5 Запорожской АЭС, №3 Южно-Украинской АЭС.

В свою очередь энергоблок №6 Запорожской АЭС проводит регламентные работы для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса №4.

При этом диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2880 МВт, РАЭС - 2775 МВт, ЮУАЭС - 1 840 МВт, ХАЭС - 2005 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в начале нынешнего года 200 домов нашей страны установили себе солнечные панели.