Турецкая компания выиграла тендер на ремонт дороги на Львовщине

Так, компания из Турции "Онур Конструкцион Интернешнл" сумела выиграть тендер на проведение ремонтных работ на автотрассе Львовщины. Запланировано ремонт стоимостью около 228-ми миллионов гривен. Про это информация есть в системе Prozorro.

Служба автодорог региона еще 22-го мая сделала заказ по итогам тендера у указанной компании – на средний плановый ремонт трасс госзначения Т-18-06. Данная автотрасса должна быть отремонтирована уже к концу нынешнего года – на участке 32 километра длиной.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко проверил ход ремонта дорог в рамках визита в г. Одесса.