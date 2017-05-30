НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке

Изменения утверждены постановлением правления №44 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" от 30 мая 2017 года. Решение было принято в рамках дальнейшей либерализации валютного регулирования.

По мнению регулятора сняты те ограничения, которые потеряли свою действенность и смягчение которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка. Как сказано в сообщении, опубликованном сайте НБУ, в частности, отменен запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента на счетах свыше 100 тысяч долларов собственных средств.

С 12 июня текущего года также будут упразднены ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций, которые сейчас составляют не более 150 тысяч гривен в месяц.

Нацбанк также разрешил банкам проводить операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке.

По мнению центрального банка такие действия позволит банкам и их клиентам более гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков.

Постановление вступают вступает в силу с 31 мая за исключением указанной выше нормы для физических лиц по переводу средств за пределы Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.