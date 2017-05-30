21:54 30.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины во вторник, 30 мая, снял административные ограничения на валютном рынке.

НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке

Изменения утверждены постановлением правления №44 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" от 30 мая 2017 года. Решение было принято в рамках дальнейшей либерализации валютного регулирования.

По мнению регулятора сняты те ограничения, которые потеряли свою действенность и смягчение которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка. Как сказано в сообщении, опубликованном сайте НБУ, в частности, отменен запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента на счетах свыше 100 тысяч долларов собственных средств.

С 12 июня текущего года также будут упразднены ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций, которые сейчас составляют не более 150 тысяч гривен в месяц.

Нацбанк также разрешил банкам проводить операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке.

По мнению центрального банка такие действия позволит банкам и их клиентам более гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков.

Постановление вступают вступает в силу с 31 мая за исключением указанной выше нормы для физических лиц по переводу средств за пределы Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.


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