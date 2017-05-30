Нацбанк на вторник вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2638,7789 грн;

100 евро - 2952,2658 грн;

10 российских рублей - 4,6531 грн.

При этом регулятор установил на 30 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1071.484316;

Серебро - 14.645017;

Платина - 804.672017;

Палладий - 649.666758.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 мая, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2634,5368 грн;

100 евро - 2949,6274 грн;

10 российских рублей - 4,6419 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%.

Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы.

Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.