Нацбанк на вторник вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 мая 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2638,7789 грн;
100 евро - 2952,2658 грн;
10 российских рублей - 4,6531 грн.
При этом регулятор установил на 30 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1071.484316;
Серебро - 14.645017;
Платина - 804.672017;
Палладий - 649.666758.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 мая, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2634,5368 грн;
100 евро - 2949,6274 грн;
10 российских рублей - 4,6419 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%.
Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы.
Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.