15:00 30.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман предложит увеличить финансирование строительства дорог

Украинский правительственный глава – В. Гройсман отметил, что он намерен выдвинуть предложение касательно увеличения финансирования строительства автодорог.

Гройсман предложит увеличить финансирование строительства дорог

Так, следовало бы нарастить финансирование строительства и ремонта дорог на пять миллиардов гривен – уже в этом году. Такое заявление Гройсман сделал сегодня – 30-гот мая – в рамках осмотра процесса ремонта автодороги Львов-Тернополь.

Гройсман намерен предложить около пяти миллиардов выделить на автодороги страны. Ведь очень важно сейчас реконструкция и строительство трассы от Львова до н.п. Одесса. Нужно соединить дорогами порты, ведь это – трасса международная – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Гройсман проверял ремонт волынских дорог.


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