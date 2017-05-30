Гройсман предложит увеличить финансирование строительства дорог

Так, следовало бы нарастить финансирование строительства и ремонта дорог на пять миллиардов гривен – уже в этом году. Такое заявление Гройсман сделал сегодня – 30-гот мая – в рамках осмотра процесса ремонта автодороги Львов-Тернополь.

Гройсман намерен предложить около пяти миллиардов выделить на автодороги страны. Ведь очень важно сейчас реконструкция и строительство трассы от Львова до н.п. Одесса. Нужно соединить дорогами порты, ведь это – трасса международная – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Гройсман проверял ремонт волынских дорог.