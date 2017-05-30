Гройсман анонсировал расширение списка препаратов по программе "Доступные лекарства"

Так, перечень препаратов согласно программе под названием "Доступные лекарства" уже в июле месяце должен быть расширен. Эти сведения при помощи соцсети Facebook распространил украинский правительственный глава В. Гройсман. Согласно его сообщению – сейчас выполняется анализ этой программы, вносят некоторые изменения.

Также принято решение относительно роста объема финансирования данной госпрограммы. В июле список лекарств, которые по программе доступны людям, будет расширен.

Как сообщал УРА-Информ, программой уже воспользовалось примерно 700 тысяч украинцев.