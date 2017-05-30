11:36 30.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал расширение списка препаратов по программе "Доступные лекарства"

Список лекарственных средств согласно госпрограмме Доступные лекарства должны вскоре расширить.

Гройсман анонсировал расширение списка препаратов по программе

Так, перечень препаратов согласно программе под названием "Доступные лекарства" уже в июле месяце должен быть расширен. Эти сведения при помощи соцсети Facebook распространил украинский правительственный глава В. Гройсман. Согласно его сообщению – сейчас выполняется анализ этой программы, вносят некоторые изменения.

Также принято решение относительно роста объема финансирования данной госпрограммы. В июле список лекарств, которые по программе доступны людям, будет расширен.

Как сообщал УРА-Информ, программой уже воспользовалось примерно 700 тысяч украинцев.


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