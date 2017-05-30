Экспорт украинского сахара увеличился в 9 раз

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агарар6ной политики и продовольствия. В сообщении говорится, что крупнейшими покупателями украинского сахара стали Кот-д'Ивуар (16,2 миллиона долларов), Шри-Ланка (16 миллионов долларов), Мьянма (12 миллионов долларов) и Ливия (11,4 миллиона долларов).

Кроме того, согласно данным Минагропрода, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысяч тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Также сообщается, что в текущем году, по оценкам "Укрцукра", посевные площади под сахарной свеклой вырастут до 330-350 тысяч га.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в прошлом году объем экспорта вин Украины за границу снизился примерно на треть.