Доллар во вторник в обменниках сохранился на прежнем уровне

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,41 гривен, а евро можно купить по 29,55 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40-26,23, продажи 26,26-26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1525, продажи - 26,4107 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,90-29,20, продажи - 29,25-29,89 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,9730, продажи - 29,5474 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,550-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,290, продажи - 4,697 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 29, наличный доллар повысился на восемь копеек. Наличный евро также набрал две копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 26,41 гривен, а евро можно было купить по 29,61 гривен.