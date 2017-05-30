Brent торгуется на уровне 52,11 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 08:24 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,08 доллара за баррель. Таким образом, это на 0,29% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Соответственно стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,79 доллара за баррель.

В результате совероморская марка Brent потеряла 0,02%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина за период январь-март 2017 импортировала сырой нефти и газового конденсата на 82 млн долл, а это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.