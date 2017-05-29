09:58 29.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В ПХГ Украины уже почти 9,8 млрд куб. м газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 мая увеличился до 9,789 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

В ПХГ Украины уже почти 9,8 млрд куб. м газа

Согласно полученным недавно сведениям – в течение суток закачать удалось примерно 64,65 млн куб. м газа. При этом за сутки никто газ не отбирал.

По состоянию 27 мая в наше государство из Словакии 31,97 млн куб. м, из Польши - 2,76 млн куб. м, из Венгрии - 12,23 млн куб. м газа.

На данный момент украинские ПХГ заполнены на 30%.

Стоить отметить, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем в хранилищах нашего государства газа на сегодняшний день составило примерно 9,492 млрд куб. м. 


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