В Нацбанк готовы ввести банкноту номиналом тысяча гривен

Саму банкноту уже отпечатали. Об этом рассказал журналистам в понедельник, 29 мая, источник в Национальной банке Украины.

По данным источника, монетная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре. Скорее всего ее презентация будет приурочена к какому-то празднику.

Было несколько вариантов оформления банкноты, - пояснил источник, добавив, что какой именно вариант был утвержден ему не известно, однако, вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце прошлого года Валерия Гонтарева заявила, что не исключено, что в Украине может появиться новая купюра номиналом в одну тысячу гривен. Отвечая на вопросы журналистов, глава НБУ отметила, что Пантелеймона Кулиша на этой банкноте не будет. А остальное пока давайте подержим в тайне, - сказала она.