Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть сегодня утром, 29 мая 2017 года, упала в цене до 52,03 доллара за баррель. Соответствующие данные опубликованные из рейтинга агенства Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 08:22 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,03 доллара за баррель.
В свою очередь на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Тем не менее цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 49,67 доллара за баррель.
В результате североморская марка Brent потеряла 0,26%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в субботу, шестого мая 2017 года, стоимость нефти североморской марки Brent выросла в цене до 49,10 доллара за баррель.