Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Таким образом, по состоянию на 08:22 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,03 доллара за баррель.

В свою очередь на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Тем не менее цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 49,67 доллара за баррель.

В результате североморская марка Brent потеряла 0,26%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в субботу, шестого мая 2017 года, стоимость нефти североморской марки Brent выросла в цене до 49,10 доллара за баррель.