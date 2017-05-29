08:58 29.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть сегодня утром, 29 мая 2017 года, упала в цене до 52,03 доллара за баррель. Соответствующие данные опубликованные из рейтинга агенства Bloomberg.

Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Таким образом, по состоянию на 08:22 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,03 доллара за баррель.

В свою очередь на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Тем не менее цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 49,67 доллара за баррель.

В результате североморская марка Brent потеряла 0,26%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в субботу, шестого мая 2017 года, стоимость нефти североморской марки Brent выросла в цене до 49,10 доллара за баррель.


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