Доллар в понедельник повысился до 26,41 гривен

Наличный евро также набрал две копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 26,41 гривен, а евро можно купить по 29,61 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70-26,25, продажи 26,20-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1513, продажи - 26,4107 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,24, продажи - 29,30-29,95 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 29,0297, продажи - 29,6107 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,530, продажи - 4,570-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,277, продажи - 4,701 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 26 мая, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро повысился на копейку. Таким образом доллар продавался по 26,33 гривен, а евро можно было купить по 29,59 гривен.