Украина экспортировала сливочного масла на 20 миллионов долларов

Эти сведения распространила сегодня Госфискальная служба страны. Согласно этим данным – за отчетный период 2017-го года страна отправила на экспорт масло в Марокко (примерно на четыре миллиона долларов), а также в Казахстан – на 2.5 миллиона и в некоторые иные государства.

При этом за аналогичный период страна импортировала масло – примерно на 831 тыс. долл. При этом известно, что производители Украины сейчас поставляет в Евросоюз продукцию, которая более высокого качества, чем поставляется на внутренний рынок.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вновь начала экспортировать птицу в ЕС.