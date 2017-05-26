19:52 26.05.2017 | Экономика | Новости
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Украина экспортировала сливочного масла на 20 миллионов долларов

С начала 2017-го года наша страна отправила на экспорт сливочное масло примерно на 20 миллионов долларов.

Украина экспортировала сливочного масла на 20 миллионов долларов

Эти сведения распространила сегодня Госфискальная служба страны. Согласно этим данным – за отчетный период 2017-го года страна отправила на экспорт масло в Марокко (примерно на четыре миллиона долларов), а также в Казахстан – на 2.5 миллиона и в некоторые иные государства.

При этом за аналогичный период страна импортировала масло – примерно на 831 тыс. долл. При этом известно, что производители Украины сейчас поставляет в Евросоюз продукцию, которая более высокого качества, чем поставляется на внутренний рынок.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вновь начала экспортировать птицу в ЕС.


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