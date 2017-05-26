Суд отменил ликвидацию Суд отменил ликвидацию банка "Михайловский"

В пятницу утром, 26 мая, суд принял решение частично удовлетворил иск единственного собственника банка - компании "Экосипан", отменив таким образом решение Нацбанка о признании "Михайловского" неплатежеспособным. Отменено также решение Фонда гарантирования вкладов о введении в него временной администрации и решения указанных ведомств о ликвидации банка.

Согласно материалам дела, суд отказался признать перечисление 1,507 миллиардов гривен со счета ООО "Инвестиционно-расчетный центр" на счета физлиц, которое увеличило обязательства ФГВФЛ, "операциями банка".

Такие действия судья пояснили тем, что в указанных операциях "Михайловский" не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента.

Таким образом, банк не осуществлял самовольно и от своего имени указанные операции, поэтому оснований для признания его неплатежеспособным не было, - заявил судья.

В свою очередь, Национальный банк не согласен с решением Окружного суда и готовит апелляцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 декабря, приостановил выплаты вкладчикам банка " Михайловский". Выплаты прекращаются временно и связаны с внесением дополнений в общий реестр вкладчиков банка, - пояснили в ФГВФЛ, добавив, что выплата будут возобновлена не позднее 16 декабря 2016 года.