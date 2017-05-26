20:35 26.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100166675:mysnichenko

Порошенко рассказал о строительстве трассы "Спасское-Вилково"

Автотрасса Спасское - Вилково была сооружена в рекордно короткие сроки. 

Порошенко рассказал о строительстве трассы

Эти сведения распространил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках открытия 26-го мая этой дороги Спасское - Вилково. Согласно данным – за такой короткий промежуток времени никогда таких дорог не строили – подчеркнул Порошенко.

Создание же трассы "Спасское - Вилково" стартовало только девятого марта 2017-го года. Президент добавил также, что качество данной автотрассы было проверено. А следующей станут строить автодорогу "Одесса – Рени" – также подчеркнул глава страны.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в рамках визита в н.п. Одесса подчеркнул, что сейчас ремонт дорог – это основная задача.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив