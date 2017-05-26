Порошенко рассказал о строительстве трассы "Спасское-Вилково"

Эти сведения распространил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках открытия 26-го мая этой дороги Спасское - Вилково. Согласно данным – за такой короткий промежуток времени никогда таких дорог не строили – подчеркнул Порошенко.

Создание же трассы "Спасское - Вилково" стартовало только девятого марта 2017-го года. Президент добавил также, что качество данной автотрассы было проверено. А следующей станут строить автодорогу "Одесса – Рени" – также подчеркнул глава страны.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в рамках визита в н.п. Одесса подчеркнул, что сейчас ремонт дорог – это основная задача.