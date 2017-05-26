09:34 26.05.2017 | Экономика | Новости
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Нидерланды готовы поддержать ассоциацию Украины с ЕС, - Рютте

30 мая верхняя палата парламента Нидерландов поддержит Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Нидерланды готовы поддержать ассоциацию Украины с ЕС, - Рютте

После голосования сената правительство сможет ратифицировать этот документ. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

При этом он подчеркнул, что это его прогноз и это должно произойти на следующей неделе, во вторник. Мы имели хорошие дебаты относительно этого в прошлый вторник 23 мая, - напомнил он, добавив, что теперь можно голосовать и проводить ратификацию.

Рютте также отметил, что это очень положительно как для Евросоюза, так и для Украины, а также для России, потому что это поможет стабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, в феврале в Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

как сообщал УРА-Информ, 23 мая, во время дебатов в Сенате Нидерландов образовалось большинство, которое поддержит Соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза. Об этом сообщило голландское радио BNR, ссылаясь на слова сенатора Бена Кнапена.


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