Нацбанк на пятницу немного опустил гривну

100 долл - 2627,6670 грн;

100 евро - 2946,6658 грн;

10 российских рублей - 4,6864 грн.

При этом регулятор установил на 26 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1061.889538;

Серебро - 14.488572;

Платина - 794.125609;

Палладий - 642.903817.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 25 мая, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2626,6118 грн;

100 евро - 2939,9666 грн;

10 российских рублей - 4,6675 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%.

Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы.

Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.