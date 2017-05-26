09:54 26.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Харьковский облсовет выделит для Балаклеи еще 30 миллионов гривен

Харьковский областной совет в пятницу, 26 мая, принял решение выделить для Балаклеи еще 30 миллионов гривен.

Харьковский облсовет выделит для Балаклеи еще 30 миллионов гривен

Деньги пойдут на восстановление и ремонт частных жилых домов в Балаклейском районе, которые пострадали от взрывов на армейском складе боеприпасов. Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, депутаты инициировали выделение средств целевой субвенции из областного бюджета.

Это позволит оказать людям материальную помощь, чтобы привести в пригодное для комфортной жизни состояние 228 особо разрушенных частных домов, и еще тысячу домов, подвергшихся меньшим повреждениям, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на ликвидацию последствий в Балаклее Кабмин выделил 145 миллионов гривен, Харьковская ОГА – десяти миллионов гривен из резервного фонда, а Балаклейская районная администрация – два миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ущерб от взрывов и пожаров на складе Минобороны в Балаклее может достичь 300 миллионов гривен.


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