Харьковский облсовет выделит для Балаклеи еще 30 миллионов гривен

Деньги пойдут на восстановление и ремонт частных жилых домов в Балаклейском районе, которые пострадали от взрывов на армейском складе боеприпасов. Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, депутаты инициировали выделение средств целевой субвенции из областного бюджета.

Это позволит оказать людям материальную помощь, чтобы привести в пригодное для комфортной жизни состояние 228 особо разрушенных частных домов, и еще тысячу домов, подвергшихся меньшим повреждениям, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на ликвидацию последствий в Балаклее Кабмин выделил 145 миллионов гривен, Харьковская ОГА – десяти миллионов гривен из резервного фонда, а Балаклейская районная администрация – два миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ущерб от взрывов и пожаров на складе Минобороны в Балаклее может достичь 300 миллионов гривен.