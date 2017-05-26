Частичную приватизацию ПриватБанка можно начинать через 3-4 года - НБУ

В настоящее время банк еще не готов к полной продаже. Такое мнение в пятницу, 26 мая, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Он также отметил правильность и законность действий государства с точки зрения вхождения в капитал крупнейшего банка и проведения процедуры bail-in. По моим оценкам, к частичному вхождению в банк частного инвестора ПриватБанк будет готов через 3-4 года, - уверен он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Валерия Гонтарева рассказала о возможных сроках продажи ПриватБанка. По ее словам, ПриватБанк смогут продать не ранее, чем через пять лет и возможно не контрольный пакет акций.