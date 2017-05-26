09:58 26.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгуется ниже 52 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent сегодня утром 26 мая 2017 года, опустилась ниже отметки в 52 доллара за баррель.
 

Brent торгуется ниже 52 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:51 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,13 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,55 доллара за баррель, потеряв 0,72%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украине необходимо заниматься удовлетворением собственных потребностей в продовольствии. Так, украинские продкомпании сообщили про рост производства и своих мощностей – примерно на уровне 20-50 процентов. Эти сведения распространил украинский премьер В. Гройсман.


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