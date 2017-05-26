Brent торгуется ниже 52 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:51 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,13 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,55 доллара за баррель, потеряв 0,72%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украине необходимо заниматься удовлетворением собственных потребностей в продовольствии. Так, украинские продкомпании сообщили про рост производства и своих мощностей – примерно на уровне 20-50 процентов. Эти сведения распространил украинский премьер В. Гройсман.