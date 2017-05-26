АЭС Украины за сутки произвели 240,48 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские атомщики в течение суток, 25 мая выработали 240,48 млн кВт-ч электроэнергии. При этом радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
В настоящее время на атомных станциях Украины в работе 12 энергоблоков, поскольку три из них отсутствуют в связи с плановым ремонтом.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 100-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 17-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 55-ые сутки среднего планового ремонта.
Тем не менее диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 620 МВт, РАЭС - 2800 МВт, ЮУАЭС - 1 570 МВт, ХАЭС - 1 995 МВт.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", энергоблок №1 Запорожской атомной электростанции снова подключился к энергосети. Теперь на Запорожской АЭС работают четыре энергоблока.