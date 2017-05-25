В Украине планируется сокращение импорта газа

В июне текущего года национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" планирует сократить суточный объем импорта природного газа из Европы.
В процентном соотношении сокращение планируется на 17%, а это 24-25 млн кубометров в сутки.
Об этом сообщил главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко.
Кроме того, Витренко добавил, что этот газ будет в основном покупаться за деньги самого "Нафтогаза" и частично – за кредитные средства Всемирного банка.
Напомним, что в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома".
Ранее УРА-Информ сообщал, что Национальная комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг вводит абонплату за подключение к системе газоснабжения.