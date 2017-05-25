В мае ускорилась инфляция гривны – Нацбанк

В сообщении говорится, что данная информация основана на предварительных оценках Национального банка. Также сообщается, что вследствие этого произошло подорожание сырых продуктов питания и увеличение тарифов на административно регулируемые услуги.

В соответствии с информацией Нацбанка, в апреле 2017 года потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло прежде всего в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы.

При этом в Нацбанке сообщили, что стабильная ситуация на финансовом рынке привела к улучшению инфляционных ожиданий и, как следствие, базовая инфляция в апреле осталась неизменной на уровне 6,3%, тогда как Национальный банк ожидал ее незначительного ускорения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в апреле НБУ снизил учетную ставку до 13%.