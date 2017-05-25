09:38 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина закачала в ПХГ 9,54 млрд куб. м газа

Отбор голубого топлива в подземных хранилищах Украины по состоянию на 23 мая увеличился до 9,543 млрд куб. м.

Украина закачала в ПХГ 9,54 млрд куб. м газа

Соответствующие данные передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

Так, за сутки в ПХГ Украины было закачано 51,84 млн куб. м газа. Однако за 24 часа газ в украинском государстве не отбирался.

Тем не менее в нашу страну за сутки поступило из Словакии 31,66 млн куб. м, из Польши - 2,41 млн куб. м, из Венгрии - 9,95 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 30%.

Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В нашей стране добыча в январе-апреле природного газа составила 6,8 миллиарда кубометров.


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