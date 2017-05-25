Украина и Бавария будут активнее сотрудничать в сфере экономики

Кроме того, страны собираются заниматься повышением объемов товарооборота. Такое сообщение сегодня поступило от Владимира Гройсмана – украинского премьера, который провел встречу с главой баварского правительства – Х. Зеехофером.

Согласно заявлениям в ходе встречи – сейчас товарооборот между странами растет, а это свидетельствует про то, что имеется потенциал в сфере экономики. Странам надо углублять свое сотрудничество. Гройсман также подчеркнул и то, что есть позитивная динамика роста двусторонней торговли – на 26 процентов за последний год, в частности.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман планировал прибыть в Германию и принять участие в бизнес-форуме.