12:34 25.05.2017 | Экономика | Новости
100166554:mysnichenko

Украина и Бавария будут активнее сотрудничать в сфере экономики

Наша страна и Бавария хотели бы сделать более активным взаимодействие в сфере экономики.

Украина и Бавария будут активнее сотрудничать в сфере экономики

Кроме того, страны собираются заниматься повышением объемов товарооборота. Такое сообщение сегодня поступило от Владимира Гройсмана – украинского премьера, который провел встречу с главой баварского правительства – Х. Зеехофером.

Согласно заявлениям в ходе встречи – сейчас товарооборот между странами растет, а это свидетельствует про то, что имеется потенциал в сфере экономики. Странам надо углублять свое сотрудничество. Гройсман также подчеркнул и то, что есть позитивная динамика роста двусторонней торговли – на 26 процентов за последний год, в частности.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман планировал прибыть в Германию и принять участие в бизнес-форуме.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив