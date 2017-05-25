Порошенко рассказал о борьбе с контрабандой

Глава нашего государства П. Порошенко отметил, что стране необходимы условия, чтобы не было нелегальных занятий бизнесом.
Так, ни один украинец не должен становиться жертвой не очень законных занятий бизнесом. Такое заявление Порошенко сделал в рамках совещания по вопросам вступления безвиза в законную силу.
Необходимо обеспечить доступ к базам данных государств Европы, и будет рост поступлений в госбюджет – от таможни в том числе. Также будет устранена любая из возможностей коррупции или контрабанды – заверил Порошенко. Люди при этом все еще жалуются на очереди, которые возникают из-за авто транзита. Все должно быть прозрачно – подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко обещал, что украинская власть будет заниматься проблемами бизнеса.