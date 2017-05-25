Порошенко рассказал о борьбе с контрабандой

Так, ни один украинец не должен становиться жертвой не очень законных занятий бизнесом. Такое заявление Порошенко сделал в рамках совещания по вопросам вступления безвиза в законную силу.

Необходимо обеспечить доступ к базам данных государств Европы, и будет рост поступлений в госбюджет – от таможни в том числе. Также будет устранена любая из возможностей коррупции или контрабанды – заверил Порошенко. Люди при этом все еще жалуются на очереди, которые возникают из-за авто транзита. Все должно быть прозрачно – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко обещал, что украинская власть будет заниматься проблемами бизнеса.