04:00 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о борьбе с контрабандой

Глава нашего государства П. Порошенко отметил, что стране необходимы условия, чтобы не было нелегальных занятий бизнесом.

Порошенко рассказал о борьбе с контрабандой

Так, ни один украинец не должен становиться жертвой не очень законных занятий бизнесом. Такое заявление Порошенко сделал в рамках совещания по вопросам вступления безвиза в законную силу.

Необходимо обеспечить доступ к базам данных государств Европы, и будет рост поступлений в госбюджет – от таможни в том числе. Также будет устранена любая из возможностей коррупции или контрабанды – заверил Порошенко. Люди при этом все еще жалуются на очереди, которые возникают из-за авто транзита. Все должно быть прозрачно – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко обещал, что украинская власть будет заниматься проблемами бизнеса.


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